شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إعدام 5 أطنان أسماك فاسدة.. وإغلاق 200 منشأة غذائية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان إعدام 5 أطنان و314 كيلوجرام أسماك مملحة ومدخنة وملح سياحات وأغذية أخرى، بالإضافة إلى 331 لتر مياه معبأة وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالسوق المحلية.

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وأكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، خلال حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بمديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، على المنشآت الغذائية، استعداداً للاحتفال بأعياد الربيع- اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتحذير المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، مشيرًا إلى أن الحملات قامت بالمرور على 1493 منشأة غذائية، وتم ضبط 16 طناً و451 كجم أغذية متنوعة و93083 لتر مشروبات وعصائر للشك في صلاحيتها لتغيرها في خواصها الطبيعية، حيث تم سحب 2265 عينة متنوعة من الأصناف الغذائية المتداولة بالأسواق، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة. وأضاف عيد أنه تم تحرير 1429 محضراً حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 200 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت. وأكد أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

في سياق متصل، قدمت الوزارة عدداً من النصائح والإرشادات للمواطنين عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة بمناسبة أعياد الربيع، لافتة إلى أن تناول الفسيخ قد يمثل خطورة شديدة نظراً لأن طريقة تحضيره قد تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا، يفرز سموماً قاتلة قد تسبب أضراراً شديدة للمواطنين. وشددت الوزارة على التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محال معروفة وخاضعة للإشراف والرقابة، محذراً من شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل، مع ضرورة التأكد من أن بطن الأسماك غير منتفخة، ولا تنبعث منها رائحة كريهة، وأن تكون لحومها متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها، وقشورها لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة، عيونها بارزة تتميز باللمعان، مع مراعاة أن يكون لون خياشيم الأسماك أحمر أو وردى. ونصحت بعدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن هذه الأسماك، ما يسبب ضرراً شديداً خاصةً لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.

كما نصحت بتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة؛ نظراً لتركيز السموم في هذه المناطق، لافتاً إلى أنه عند الإحساس بأى أعراض مرضية مثل (جفاف الحلق، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، ضيق في التنفس) يرجى التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم مؤكداً توافر الأمصال المضادة للسموم بجميع المستشفيات. وشددت وزارة الصحة على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بضرورة نظافة البيئة المحيطة بالمنشأة، حصول المنشأة على ترخيص، حصول العمال على شهادات صحية سارية، التأكد من نظافة المنشأة بصفة مستمرة، وألا تنبعث منها أي روائح كريهة، خلو المنشأة من الحشرات الطائرة والزاحفة، ومن أي مخلفات، مع وجود سلات قمامة محكمة الغلق، وأحواض لغسيل الأيدى بها صابون أو مطهرات ومناشف أحادية الاستخدام، وملاحظة عدم ظهور أي علامات مرضية على العمال مثل «عطس، رشح، بثور أو تقيحات باليد».