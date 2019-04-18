شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تسجيلي وماراثون و«دليل» للحث على المشاركة في «الاستفتاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من المحافظات عقد مؤتمرات وندوات وحملات مؤيدة للتعديلات الدستورية لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء.

في الإسكندرية، نظمت مديرية التربية والتعليم مؤتمرا، بمشاركة مصطفى العجمى، وكيل الوزارة، والقمص أنطونيوس غطاس، أمين عام المدارس الكاثوليكية في مصر وشمال أفريقيا، ووكيل كاتدرائية الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ومسؤول «بيت العائلة»، والدكتور إبراهيم الجمل، ممثلًا عن الأزهر، وارتدى المشاركون «كابات بلون علم مصر».

وعُرض فيلم تسجيلى عن «الإنجازات والمشروعات القومية التي تستوجب التعديلات لاستكمال مسيرة التنمية»، وتم استعراض التعديلات الدستورية لبعض المواد المقترحة ومكاسب تحقيقها.

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وفى الشرقية، شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، خلال مشاركته في مؤتمر المجلس القومى للمرأة، بعنوان «صوتك لمصر بكرة» على ضرورة المشاركة والتصويت في الاستفتاء، مشيدًا بمجهودات فرع المجلس في حملات التوعية للسيدات والفتيات وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمسّ الوطن، ومنها التصويت على التعديلات الدستورية.

ونظم أهالى قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح، مؤتمرًا جماهيريًا بدوار عائلة آل دياب بالقرية تحت رعاية المهندس محمد حسين دياب، والمهندس حسن دياب، لدعم التعديلات الدستورية ودعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء تحت عنوان «انزل شارك وقول رأيك من أجل مصر»، ووقف المشاركون في المؤتمر دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الجيش والشرطة.

ودعا الدكتور محمد دياب الحضور للنزول بكثافة والمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية. وأوضح المهندس حسن دياب أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى من أجل الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات.

وفى القليوبية، أعلن حزب مصر الفتاة الجديد تأييده للتعديلات، خلال المؤتمر الجماهيرى الذي عقده الحزب بمدينة قها وأطلق المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، والدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة ببنى سويف، إشارة بدء ماراثون للدراجات يقام تحت شعار «انزل وشارك في التعديلات الدستورية.. حياتك تتبدل»، ودعا المحافظ الطلاب والطالبات إلى المشاركة.

ودشنت جامعة المنوفية حملة توعوية للطلاب، بشعار «شارك علشان نبنيها» تضمنت إصدار دليل يتم توزيعه في الكليات يتضمن ملخصًا لبنود التعديلات.