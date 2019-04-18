شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تواصل دعم «التعديلات» بعقد ندوات في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأحزاب المؤيدة للتعديلات الدستورية تحركاتها في المحافظات، من خلال عقد المؤتمرات الجماهيرية والندوات التثقيفية للتعريف بأهمية التعديلات، ودعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء، فيما دعت «الحركة المدنية» لتنظيم مؤتمر صحفى، اليوم، بمقر حزب الكرامة لشرح أسباب رفضها لهذه التعديلات.

وعقد تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا بمحافظة المنوفية لشرح التعديلات الدستورية وبيان الهدف منها و«توضيح حاجة البلاد لها في هذه المرحله المهمة».

وبدأ حزب المصريين الأحرار حملة طرق الأبواب تحت عنوان «وعيك يحميها» في محافظات الصعيد، وقال الدكتور عصام خليل رئيس الحزب: «التعديلات الدستورية مكسب للوطن والتكاسل عن الاستفتاء يخدم العدو، ومصر أمام استحقاق دستورى مهم». وأوضح أن التعديلات تضمن استمرار تمثيل ملائم للشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج في المجالس النيابية، وتسند للقوات المسلحة الحفاظ على مدنية الدولة، منوها بأن بها مواد استحداث مجلس الشيوخ غرفة تشريعية ثانية لإنجاز المهام وخدمة المواطن.

وانتشرت لافتات الحزب في المحافظات لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء.

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وينظم حزب «مستقبل وطن»، اليوم، مؤتمرا جماهيريا بمحافظة البحيرة لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء، وقال بيان للحزب إن «التعديلات المقبلة تحدد مصير الأمة، وتحافظ على الإنجازات التي تحققت»، كما نظم الحزب مؤتمرا في بورسعيد أمس.

وقال الدكتور خالد عبدالمنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا بالحزب في بيان: «نثق أن الإقبال على الاستفتاء سيكون كبيرا، وأن الشعب الواعى سيعيد التأكيد، من خلال التصويت على التعديلات الدستورية، على دعمه للرئيس». وأكد أن الإنجازات التي تحققت لا ينكرها إلا جاحد، موضحا أن لغة الاقتصاد لا تعرف المجاملات وبلد بحجم مصر وبالنظر للظروف الاستثانية التي مرت بها تمكنت من تحقيق معدل نمو وتوفير احتياطى نقدى، بالإضافة لتقارير المؤسسات الدولية التي تؤكد نجاح الاقتصاد المصرى في تجاوز مرحلة الخطر والانطلاق نحو التنمية الشاملة. ودعا إلى عدم الالتفات إلى دعاة الفتنة والفرقة، ومواجهة محاولات العودة بالبلاد إلى الوراء بكل حسم، مؤكدا ثقته أن مصر لن تسمح للمتربصين بالنيل من استقرارها وأمنها.

وقال الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب «مصر الثورة»، في بيان، إن التعديلات الدستورية خطوة مهمة في طريق الاستقرار وبناء دولة متقدمة.

وفى المقابل، أكدت الحركة المدنية الديمقراطية عقد مؤتمر صحفى، اليوم، بمقر حزب الكرامة لإعلان أسباب رفض التعديلات على الدستور، عبر الوسائل السلمية والدستورية والقانونية، وأكدت، في بيان، رفض التعديلات ودعوة المواطنين إلى مقاومة ما اعتبرته عدوانا على الدستور بكافة الأساليب السلمية، مطالبة بالتصويت بـ«لا» في الاستفتاء.

وأصدر طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بيانا أكد فيه أن التعديلات الدستورية تؤدى لتدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء، وأنها توسعت في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، حيث كان الدستور القائم يحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية إذا تم اعتداء مباشر على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة، والتعديلات حذفت كلمة «مباشر»، مؤكداً أن القوات المسلحة هي «عمود خيمة الوطن»، ولا يجب إقحامها في حمايتها للدستور والديمقراطية.

وتابع أن التعديلات الخاصة بوضع كوتة للمرأة تتعارض مع مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، مشددًا على أن المرأة لها كافة الحقوق، ولكن هذه الكوتة ستؤدى إلى أن تكون الانتخابات المقبلة بالقائمة المطلقة.