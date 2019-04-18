شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة فوانيس رمضان: «مو» يكتسح بـ140 جنيها.. و«فاهيتا» بـ70 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مرحب شهر الصوم»، «وحوى يا وحوى».. أغان ومفردات يفصلنا عن ترديدها أيام قليلة، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، تغزو «الفوانيس»، التي هي ماركة مسجلة في الشهر الكريم، أسواق مصر، أشكال كثيرة ومتنوعة وأغان مختلفة، وحالة من الروحانيات التي لا تخلو من البهجة تبدأ روائحها في كل شوارع مصر.

ولمصر مع الفوانيس حكايات كثيرة، فالثابت تاريخياً أنه في الخامس من شهر رمضان عام 358 هـ، ومع دخول المعز لدين الله الفاطمى القاهرة، أمر القائد جوهر الصقلى، فاتح القاهرة، أن يخرج الأهالى لاستقبال الخليفة، وهم يحملون الشموع لإنارة الطريق أمامه، وبالفعل خرجوا ومعهم شموع لإنارة الطرق، وصنعوا لها إطارًا من الجريد والجلد الرقيق ووضعوها فوق قاعدة خشبية.

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ما حدث أثار إعجاب القائد والخليفة، ومنذ ذلك الحين بدأ الأمر يتطور حتى الوصول لشكل الفانوس، وأصبح تقليدًا رمضانيًا انتشر من مصر إلى العالم العربى والإسلامى.

وفى سوق المنشية بالإسكندرية، إحدى أسواق الجملة لبيع الفوانيس وزينة ومستلزمات رمضان، لا يختلف الوضع كثيرًا عن أسواق مصر، حيث تظهر الفوانيس قبل شهر رمضان بأسبوعين على الأقل بأشكال مختلفة وأسعار متفاوتة، يأتى التجار والزبائن من مختلف المحافظات لشرائها خصوصًا أنها تتغير كل عام، وفقًا للمستجدات سواء السياسية أو الرياضية أو الاجتماعية. «المصرى اليوم» رصدت سيطرة الفوانيس المصرية النحاسية والخشبية والمصنوعة من قماش الخيامية المصرية، على سوق الفوانيس هذا العام، وشهدت سوق الجملة بالمنشية إقبالًا متوسطاً، نظرًا لغلاء الأسعار ونقص المنتجات المستوردة.

وتباينت أسعار الفوانيس بالإسكندرية لتبدأ من 40 جنيهًا وحتى 140 جنيهًا، وجاء في المقدمة معشوق الجماهير ونجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، بسعر تراوح ما بين 110 و140 جنيهاً للمجسم، وجاء في المركز الثانى فانوس «أبلة فاهيتا» بـ 70 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار فوانيس طمطم وفطوطة وميكى ما بين 40 و45 و50 جنيهًا.