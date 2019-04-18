شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يدعو الشركات للاستثمار في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الشركات المصرية للاستثمار في إفريقيا، لافتا إلى أن أمامها العديد من الفرص الكبرى في مختلف المجالات، وأن التعاون مع دول القارة استراتيجية أساسية للقيادة السياسية.

وأضاف شاكر، خلال اجتماعه مع عدد من الصحفيين على هامش فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقى المعنية بالنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة، أن الوزارة تعمل على اصطحاب كافة الشركات المصرية للعمل في الدول الإفريقية بعدما أثبتت كفاءة كبيرة في المشروعات التي تم إنجازها في مصر خلال الفترة الماضية.

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وأوضح أن الوزارة أصرت أثناء توقيعها العديد من المشروعات مع الشركات الأجنبية، وعلى رأسها توقيع عقد بناء محطات سيمنس، على أن تجرى شراكة مع شركات من القطاع الخاص حتى تحصل على سابق خبرة تمكنهم من العمل في مشروعات ضخمة خارج مصر. وأشار إلى أن اعتماد التنمية بصورة رئيسية على البنية التحتية تمثل العمود الفقرى وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية للمجتمع.

وأوضح أن اجتماعات اللجنة الفنية (STC) أتاحت الفرصة للتعرف على المشروعات وبرامج العمل القومية والإقليمية في القطاعات ذات الصلة، وأصبحت منصة للتعاون الجماعى والتكامل بين الدول بما يشمل جميع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية لتبادل المعرفة والخبرات والحلول للتحديات المشتركة في تطوير القطاعات المستهدفة إدراكاً لحقيقة أن التكامل الإفريقى هو أولى أولويات القارة لتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الإفريقى.

وقال: «تنفيذ تلك التوصيات يتطلب العديد من القرارات السياسية والاستراتيجية لتحقيق أهداف التكامل والنهضة الإفريقية المشتركة، الأمر الذي يضع على عاتقنا، نحن صانعى القرارات المعنيين بتلك القطاعات، ضرورة العمل لتوفير الدعم السياسى وتنسيق وتسهيل مواءمة الأنظمة واللوائح والمعايير فيما يخص البنية التحتية والخدمات في جميع بلدان القارة الإفريقية»، مؤكدا أهمية التعاون لإزالة أي معوقات قد تحول دون تنفيذ المشروعات المتفق عليها أو برامج العمل.