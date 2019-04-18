شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تخصيص 6 لجان جديدة للاستفتاء بأماكن ازدحام العمالة السياحية بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللجان التى خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمناطق ازدحام العمالة تتيح للعاملين الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة، حتى إذا كانوا مغتربين أى يحملون بطاقات رقم قومى خارج محافظة البحر الأحمر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، لجنتين جديدتين بمنطقة الجونة داخل مدرسة الجونة، والتى أصبحت مركزا للاقتراع يضم لجنتين، وتعد منطقة الجونة من المناطق المزدحمة بالعمالة فى النشاط السياحى بكونها تضم عدد كبير من الفنادق السياحية وخدمات السياحة ويقطنها عدد كبير من المواطنين.

كذلك حددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجنتين جديدتين بمنطقة رأس شقير وتحديدا بنادي شقير شمال البحر الأحمر، والتى تضم عدد كبير من العمالة في قطاع البترول، وأغلبهم من المغتربين من خارج البحر الأحمر.

كما تم تحديد لجنتين بمدرسة بورت غالب بمدينة مرسي علم، حيث أن تلك المنطقة تعد أيضا من المناطق التي تضم عدد مأهول بالعمالة فى القطاع السياحي والقريبة من مطار مرسى علم ومنجم السكرى لإنتاج الذهب.

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وبذلك يصبح عدد مراكز الاقتراع بمحافظة البحر الأحمر 111 مركز اقتراع انتخابى تم تجهيزهم لاستقبال المواطنين للإدلأء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة خلال أيام، كما ارتفع عدد اللجان ليضم 116 لجنة فرعية يسمح التصويت بداخلها لمواطنى المحافظة وكذلك المغتربين.

من جانبه أعلن اللواء احمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية، حيث تم تجهيز جميع اللجان والمراكز الانتخابية وتركيب مظلات لحماية المواطنين من حرارة الشمس.

كما أكد محافظ البحر الأحمر، أن أهم محاور الاستعدادات للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تم الانتهاء منها، أولا توفير المناخ الجيد للناخبين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا على قيام مجالس المدن ومديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والمرور والصحة بتجهيز اللجان الانتخابية بتوفير كراسى متحركة بكل لجنة، وفصول للانتظار لكبار السن، وعربات إسعاف مجهزة ، كذلك توفير أماكن لوقوف السيارات فضلا عن المظلات أمام اللجان، ومتابعة النظافة المتكاملة بالمقرات الانتخابية ودورات المياه.

وكشف المحافظ قيام شركة مياه الشرب بتوفير المياه بجميع الخزانات المدرسية التي توجد بها لجان انتخابية، وقيام شركة الكهرباء بعمل صيانه لجميع الأكشاك مع توفير مولد بمجالس المدن تحسبا لانقطاع الكهرباء ،و إقامة غرف عمليات بالتربية والتعليم وبمجالس المدن بالإضافة الى غرف القوات المسلحة لتتصل جميعها بغرفة عمليات المحافظة و سيتم تصوير العملية الانتخابية عن طريق البث المباشر من امام اللجان بمختلف مدن المحافظة متصل بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة .

كما سيتم توفير وسائل الانتقالات للتجمعات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية، وخاصة المناطق البدوية والبعيدة، كما تم دراسة أماكن إقامة القضاة وخاصة بمدن الجنوب لتوفير اقامة بكل مدينة حتى يتم فتح اللجان فى ميعادها المقرر.