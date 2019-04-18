شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: من يثبت تورطه بأى فساد داخل القطاع سيكون "عبرة" للجميع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن من يثبت تلاعبه فى حق الدولة أو المواطنين سينال أقصى عقاب يصل إلى حد الفصل مهما كان منصبه، موكدا أنه من يثبت فساده داخل القطاع سيكون عبرة للجميع و سيصل الأمر إلى نزاع شخصي للقضاء على كل أشكال الفساد
و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365 " ، أنه حريص على دقة ما يتم تحصيلها من المواطنين للحفاظ على حق الدولة و المواطن معا ، لافتا إلى أنه يتابع كل من يتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
و تابع شاكر ، أنه يتابع بنفسه جميع شكاوى المواطنين التى يتلقاها من خلال هاتفه المحمول أو من خلال فريق العمل بمكتبه.
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