اليوم.. احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، وذلك بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم الخميس عقب صلاة المغرب.
وتفتتح وزارة الأوقاف المرحلة الأولى من تطوير ساحة مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) قبل بدء الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن السيد رئيس الجمهورية والشيخ صالح عباس نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وحضور لفيف من العلماء وقيادات الوزارة والأئمة.
و تقيم وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى بمسجد علي بن أبي طالب بالحي العاشر بمحافظة القاهرة تحت عنوان : ” مفهوم الانتماء الوطني ” عقب صلاة المغرب يوم السبت الموافق 20 / 4 / 2019م.
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