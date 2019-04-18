شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات الوطنية للانتخابات بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعددها 10 قرارات تحمل أرقام (26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 36).

وتتعلق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء، والجدول الإجرائى والزمنى للاستفتاء، وتحديد عدد لجان الاستفتاء بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها، وتنظيم تصويت المصريين خارج جهورية مصر العربية، وتصويت الوافدين، وغيرها من القرارات الهامة.