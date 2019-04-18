الجريدة الرسمية تنشر قرارات الوطنية للانتخابات بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعددها 10 قرارات تحمل أرقام (26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 36).
وتتعلق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء، والجدول الإجرائى والزمنى للاستفتاء، وتحديد عدد لجان الاستفتاء بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها، وتنظيم تصويت المصريين خارج جهورية مصر العربية، وتصويت الوافدين، وغيرها من القرارات الهامة.
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