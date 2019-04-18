اليوم.. نظر طعون المتهمين في قضية "مقتل ميادة أشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، طعون 27 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مقتل الصحفية ميادة أشرف" على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد 7 سنوات.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري -غير ملزم للمحكمة- برفض طعون جميع المتهمين، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.

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وأكد فريق الدفاع، أن الحكم قد شابه خطأ، وفساد في الاستدلال، حيث لم توضح مصادر تمويل الجماعة وفق الاتهامات المنسوبة للمتهمين.

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما برأت المحكمة 15 متهما في اتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التي نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.

يذكر أن النيابة قد أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم في غضون الفترة من يناير ٢٠١٤ حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.