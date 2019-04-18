محاكمة 9 موظفين عموم متهمين بالإضرار بالمال العام اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، اليوم الخميس، حكمها على 9 موظفين بحي عابدين بالقاهرة لاتهامهم بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

كان المستشار أيمن بدوي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أحال "محمود. ح" 43 سنة مدير الشئون القانونية بحي عابدين بالقاهرة، و"نشأت.ش" و"محمد. أ"، و"مروة. ع"، و"محمد. ع"، و"أحمد. ح"، و"مصطفى. م"، مهندسين بحي عابدين ووسط، وحدائق القبة، وشرق مدينة نصر"، و"مارجريت. ح"، كبير أخصائيين، و"سمير. م"، مدير شركة لاتهامهم بتزوير، وإصدار تراخيص مخالفة والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة أن مدير الشركة المتهم تقدم بطلب لاستصدار تراخيص البناء مدعيًا أنه المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات بشارع مشتهر وحارة الشقفانية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد أن تواطئ معه باقي المتهمين، فأصدروا له التراخيص اللازمة بجانب مخالفتهم شروط القاهرة الخديوية مما مكنه من البناء وتربيحه بدون وجه حق.

استمعت النيابة لمالكة العقارين فقالت بأنها مالكة حصة 4 قراريط بالإرث عن والدتها وأنها لم تقم ببيع أملاكها وفوجئت بما حدث، بينما قررت عضو المكتب الفني لمديرية الإسكان بالقاهرة أن المتهم التاسع ليس مالك كامل المساحة.