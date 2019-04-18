الأوقاف تفتتح المرحلة الأولى من تطوير ساحة مسجد السيدة زينب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تفتتح وزارة الأوقاف، الخميس، المرحلة الأولى من تطوير ساحة مسجد السيدة زينب، قبل بدء الاحتفال الرسمي بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، بعد صلاة المغرب.
يحضر الحفل، االلواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبا عن رئيس الجمهورية، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر نائبا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ولفيف من العلماء وقيادات الوزارة وبعض الأئمة.
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