ننشر الخريطة البرامجية للتليفزيون المصري استعدادًا لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

حصل "الخليج 365" على خريطة تغطية قطاع التليفزيون المصري بقنواته المختلفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها في الفترة من 21 يونيو إلى 14 يوليو، والتي ستقام في 6 ستادات و4 مدن مصرية، والتي أعدها قطاع البرامج الرياضية وقدمها لنائلة فاروق رئيسة التليفزيون.

وتعتمد الخطة على تهيئة المواطن المصري لاستقبال هذا الحدث الرياضي الكبير الذي تستضيف مصر خلاله 23 دولة أفريقية مشاركة في البطولة، وإعطاء المشاهد فكرة عن المدن والملاعب التي تستضيف البطولة والأماكن السياحية التي تتواجد في هذه المدن، لخدمة جماهير المنتخبات الأفريقية التي ستتواجد في مصر لتشجيع فرقها، بالإضافة إلى تناول الفرق الـ24 المشاركة بالتحليل والبيانات ووضع خريطة بيانات كاملة لكل الفرق المشاركة أمام المشاهد.

وعقد هشام رشاد نائب رئيس التليفزيون للبرامج الرياضية، اجتماعًا مع مديري إدارات وعموم البرامج الرياضية بالقناة الأولى والثانية والفضائية المصرية، لتحديد البرامج الرياضية على كل قناة ودور كل برنامج في تغطية هذا الحدث بالشكل المطلوب ودون تعارض مع البرامج الأخرى.

وجاءت خريطة البرامج الرياضية كالتالي:

أولا- برامج القناة الأولى:

1- ستوديو الكورة: يذاع على شاشة الفضائية المصري وسوف يتم من خلال البرنامج إلقاء الضوء على الفرق الـ24 المشاركة في البطولة، وتاريخ كل منتخب في هذه البطولة وأشهر النجوم التي يضمها كل منتخب ذلك من خلال نجوم كرة القدم القدامى الذين شاركوا في البطولات السابقة والتقارير الصوتية المصاحبة للبرنامج.

2- الأبطال: يذاع البرنامج مرتين أسبوعيًا على شاشة القناة الثانية والفضائية المصرية ويتناول البرنامج الأبطال الذين تألقوا في هذه البطولة منذ أن بدأت عام 1957 حتى آخر بطولة عام 2017 بالجابون، كما سيتم بث تقرير صوتي داخلي كل حلقة عن واحد من الأبطال المنتظر ظهورهم في هذه البطولة.

3- الملعب: يذاع البرنامج مرتين أسبوعيًا على شاشة القناة الثانية والفضائية المصرية، وسيقوم البرنامج في الفترة القادمة بتفقد الاستادات التي تقام عليها المباريات وملاعب التدريب الخاصة بكل مجموعة، والموعد النهائي لتسليم هذه الاستادات والملاعب للجنة المنظمة.

4- بين الصحافة والجماهير: يذاع البرنامج مرة كل أسبوع على القناة الثانية، ويتناول البرنامج أهم ما تناولته الصحف المصرية والعربية والعالمية لاستعداد مصر لاستقبال الحدث، والمعلومات الخاصة بالمدربين والخطط التدريبية الحديثة في العالم كله.

5- كورة كل يوم: يذاع البرنامج لمدة 5 أيام على شاشة القناة الأولى، ويتناول آخر الأخبار الخاصة بالبطولة والمنتخب القومي وذلك من خلال النقاد الرياضيين واللاعبين والمدربين الذين شاركوا في هذه البطولة.

ثانيًا- برامج الفضائية المصرية:

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1- ستاد العرب: يتناول البرنامج طبقا لما تم الاتفاق عليه مع معدي ومخرجي البرنامج على إلقاء الضوء على المنتخبات العربية المشاركة في هذه البطولة من خلال المواد الفيلمية واللاعبين والمدربين القدامى الذين تعاملوا مع الكرة الأفريقية من قبل.

2- نجوم الرياضة: يتناول البرنامج الملاعب والاستادات التي تقوم باستضافة البطولة وأهم المناطق السياحية التي يمكن للجمهور المصاحب لهذه الفرق أن يزورها.

ثالثًا- برامج القناة الثانية:

1- الحدث الرياضي: سيقوم البرنامج باستضافة اثنين من الشخصيات الرياضية ذات الكاريزما العالية والتأثير القوي لدى المشاهد (نجم رياضي.. صحفي مشهور .. إلخ)، على أن يتم من خلال الحوار معهم مناقشة أهم الأحداث اليومية لبطولة كأس الأمم، وذلك في محاولة لإعلام المشاهد بآخر تطورات هذا الحدث الهام، كما يتناول البرنامج إحدى القضايا التي تهم الجمهور بالبطولة، وخلق حالة حراك تجاه هذه القضية لدى المشاهدين، ويقوم المسؤولون عن تنفيذ البرنامج بوضع خطة في الإعداد والإخراج والتنفيذ، بحيث تستهدف تصوير تقرير يتضمن لقاءات حية مع أطراف القضية الرياضية المطروحة بالبطولة لطرح وجهات النظر المختلفة، بالإضافة إلى طرح تقرير يتضمن رؤية المشاهد لهذه القضية الرياضية ووجهة نظره في طرق الحل.

2- صور رياضية: ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على إحدى الصور الرياضية ببطولة كأس الأمم مع التركيز دائما على الصور الإيجابية والمتمثلة في استضافة مصر لهذا الحدث الرياضي، وعلى الجانب الآخر، يناقش البرنامج أيضًا الصور غير المرغوبة وطرح الرؤى والأفكار مع ضيف البرنامج لتحسين هذه الصورة.

ويستضيف البرنامج، إحدى الشخصيات الكروية (الأفريقية والعربية والدولة) ذات المناصب المرموقة، مما يساعد في إعطاء صورة وانطباع جيدين عن الرياضة المصرية.

كما يضع مسؤولو تنفيذ البرنامج خطة تستهدف تصوير تقرير يتضمن لقطات حية للصورة الرياضية المطروحة بالبطولة مع الاستعانة بالمواد الفيلمية لهذه الصورة كإحراز بطولة أو ميدالية، بالإضافة إلى طرح تقرير يتضمن رأي المشاهد في هذه الصورة الإيجابية مع وصف شعوره تجاهها.

3- البطل الأوليمبي: سيقوم البرنامج باستضافة أحد نجوم كرة القدم ممن شاركوا في بطولات سابقة لكأس الأمم الأفريقية من أجل إعلام المشاهد بهؤلاء الأبطال، مع التركيز على ذكريات هذا النجم حول هذه البطولة، ورواية العديد من المواقف التي مر بها النجم، مع التأكيد على المواقف التي تدعم روح الانتماء والتضحية من أجل رفع علم مصر في مثل هذه المحافل، ويقوم المسؤولون عن تنفيذه بوضع خطة تستهدف إجراء عدة مكالمات هاتفية مع نجوم سابقين شاركوا في الحدث وتبادل الذكريات، بحيث يتم ربط ذكرياتهم مع الحدث الحالي بالإضافة إلى الاستعانة بالمواد الفيلمية بالبطولات المشارك فيها هؤلاء الأبطال، لاستيضاح الصورة كاملة حول مستواهم وبالإضافة إلى طرح تقرير يتضمن معرفة رجل الشارع بهؤلاء الأبطال.

4- الكرة في أسبوع: من نوعية البرامج المتخصصة ويهتم بكرة القدم ويسلط الضوء على كأس الأمم الأفريقية على كافة الأصعدة، ويستضيف نجوم الكرة الحاليين والسابقين والعديد من المحللين والنقاد للحديث عن هذا الحدث الهام، مع تحليل فني شاكل لكل مباريات البطولة والتركيز على مباريات المنتخب المصري ومناقشة خطط وأداء المنتخب وأهم النجوم المصريين والأفارقة.. كما يصور تقريرًا يتضمن استعدادات المنتخب للمباريات مع استعراض أرشيفي لمباريات الأسبوع.

5- فرسان الإرادة: من نوعية البرامج المتخصصة ويهتم بفئة تحتاج الرعاية الحقيقية وتسليط الضوء وإبراز الكفاءات والمواهب وهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم البرنامج باستضافة أبطال مصر المعاقين في اللعبات المختلفة من أجل إعلام المشاهدين بأبطال مصر وتسليط الضوء على البطولات التي يشاركوا فيها، مع إلقاء الضوء أسبوعيًا على الحدث الأهم وهو كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح قطاع البرامج الرياضية، أنه يهدف من خلال هذه البرامج تنمية الوعي الرياضي لدى الجمهور المصري في تعاملهم مع هذه البطولة سواء في حضور المباريات وتشجيع الفرق المختلفة أو في تعاملهم مع الفرق الأخرى وجماهيرها، بالإضافة إلى إنتاج مجموعة من البرامج التسجيلية والتي سيتم تحديد الشكل النهائي لها خلال أبريل الجاري بعد اختيار القرعة.