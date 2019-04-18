مصر | القبض على عاطل وبحوزته 60 كيس فودو بعين شمس

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة عين شمس، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته 60 كيس "فودو".

وعقب التحريات التى قامت بها قوات الأمن، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط "محمد.م "39 عام عاطل "، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، قد سبق إتهامه فى 3 قضايا لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، ذلك خلال تواجده بدائره القسم ، وبحوزته "60 كيس فودو ، مبلغ مالي ، 2 هاتف محمول "

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التجارة ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

القبض على عاملين وبحوزتهم 7 قطع حشيش بالتجمع الاول

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على عاملين بحوزتهم 7 قطع حشيش بمنطقة التجمع الأول.

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ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفادها قيام "أحمد. م" عامل، "نادر. م" عامل بترويج المواد المخدرة وبيعها على العاملين بالمواد الخرسانية بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة واعداد الاكمنة تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم ١٢ قرص ترمادول، ٧ قطع حشيش وحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

نيابة أكتوبر تحقق مع مدير مصنع ينتج حلاوة طحينية غير صالحة للاستهلاك الادمي ب 6 أكتوبر





تباشر نيابة أكتوبر التحقيق مع مدير مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واستغلاله علامات تجارية لشركات شهيرة في التوزيع، وضبط بحوزته طن و748 كيلو من المنتجات بمدينة 6 أكتوبر. تباشر نيابة أكتوبر التحقيق مع مدير مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واستغلاله علامات تجارية لشركات شهيرة في التوزيع، وضبط بحوزته طن و748 كيلو من المنتجات بمدينة 6 أكتوبر. والبداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد إنتاج " هاني. خ" صاحب مصنع وشركة للصناعات الغذائية حلاوة طحينية بدون ترخيص، بمدينة 6 أكتوبر، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى، واستغلاله علامة تجارية خاصة بشركات شهيرة في التوزيع.

وبمداهمة المصنع تم القبض على " شريف. ر " المدير المسئول عن المصنع، وضبط بحوزته طن و748 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقد تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض على مدير المصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واستغلاله علامات تجارية لشركات شهيرة في التوزيع، وضبط بحوزته طن و748 كيلو من المنتجات بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.