أخبار مصر | مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم التعديلات الدستورية بالشرابية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم التعديلات الدستورية بالشرابية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لمناقشة التعديلات الدستورية والحث المواطنين على المشاركة، بحضور عددا من القيادات الشعبية والأمنية بالدائرة.

Advertisements

وأكد وطني، خلال المؤتمر، إن المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني على المصريين، واستكمال لما بدأناه في مسيرة الديمقراطية والتنمية، مضيفاً أن مواد الدستور المعدلة التي تمت مناقشة في أروقة البرلمان حرصت خلال صياغتها على دعم استقرار الدولة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائها.

وأضاف، خلال المؤتمر، أن المناخ الذي وضع فيه دستور 2014 كان غير مستقر، ومع تطور الدولة المصرية، بات تعديل الدستور حتميًا من أجل بناء مصر الحديثة، مطالبًا جميع أطياف الشعب المصري بالمشاركة في التعديلات الدستورية، ليضربوا للعالم بأكمله نموذجًا في الديمقراطية، بالمشاركة في الاستفتاء الدستوري.

وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلى أن نواب البرلمان عليهم دور كبير في توعية المواطنين بأهمية الاستفتاء، خاصة أن المشاركة الكبيرة سيكون لها أثر إيحابي ومردود قوي داخليًا وخارجيًا.