أخبار مصر | "بالتنورة والحرف اليدوية".. شارع المعز يحتفل بيوم التراث العالمي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بالتنورة والحرف اليدوية".. شارع المعز يحتفل بيوم التراث العالمي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عبدالعزيز المشرف العام على القاهرة التاريخية، إن شارع المعز لدين الله الفاطمي احتفل اليوم بيوم التراث العالمي، في إطار احتفالات وزارة الآثار بيوم التراث العالمي.

وأشار عبد العزيز أن إدارة القاهرة التاريخية بالتعاون مع نادي يونسكو مصر للثقافة والفنون والتراث نظمت مهرجانًا تراثيًا بشارع المعز والذي يعد أقدم الشوارع الأثرية في القاهرة الفاطمة، وأكبر متحف مفتوح في العالم.

وأضاف عبد العزيز أن فعاليات المهرجان بدأت الساعة 11:00 من صباح اليوم الأربعاء، وتضمنت عرض لفرقة فنون التنورة التراثية، ومعرض للحرف التراثية، وعرض للأزياء التراثية، كما عرض اليوم لمجموعة من الورش الفنية عن الموروثات الرمضانية، وشارك في المهرجان عدد من الجهات الثقافية والفنية، وأكاديميه الفنون، وقطاع الفنون التشكيلية، وهيئة قصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، والجمعية النوبيه وكبار الحرفيين.

يذكر أن شارع المعز لدين الله الفاطمي أو شارع القصبة العظمى، هو الشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية، والتي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر.

وجاء تصميم القاهرة على شكل حصين للغاية، بأسوار ضخمة منيعة، وبوابات مرتفعة ذات طابع حربي واضح، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها حيث سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.

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يزخر شارع المعز لدين الله الفاطمي بعدد كبير من الآثار من كل العصور التي حكمت مصر بدءً من العصر الفاطمي ومرورًا بالعصر الأيوبي ثم المملوكي وحتى العصر العثماني وانتهاءً بعصر محمد علي.

وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان، ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.

كما يأتي متحف النسيج المصري كمعلم من أبرز معالم الشارع، والذي يؤرخ للنسيج المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث، مروًا بالفترة القبطية، والعصر الإسلامي، والعصر العثماني، وعصر أسرة محمد علي.

ومن أبرز معالم الشارع جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي والذي يحتل المساحة بجانب باب الفتوح، ويعتبر معلمًا مهمًا وهدفًا لكل زوار الشارع.

وعن أقدم عمارة حجرية باقية في القاهرة الفاطمية، تأني واجهة الجامع الأقمر، والذي يرجع بناؤه إلى بدايات العصر الفاطمي، وواجهته من أجمل واجهات العمارة الإسلامية، وقد تم استنساخ واجهة الأقمر في واجهة المتحف القبطي بمجمع الأديان