شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: انتخابات مصر محصنة.. وعصر الـ99% انتهى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المواطنين بالتمسك بحقهم الدستوري في المشاركة بالاستفتاء الدستوري. وتابع «جبر» خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «الانتخابات في مصر محصنة بإجراءات يستحيل معها التزوير، حيث انتهى عصر 99%»، مؤكدا أهمية عدم اختزال التعديلات الدستورية في المدة الرئاسية.

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