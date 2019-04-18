شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: تعديل مدة رئاسة الجمهورية ليس الهدف الأساسي من التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن المواطن المصري متشكك بطبعه، إلا أنه رغم ذلك يوافق على التعديلات الدستورية.

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وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الأربعاء، أن تعديل مدة رئاسة الجمهورية ليس الهدف الأساسي من التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنه بعد التعديلات ستقبل مصر على فترة انتخابات طويلة، نظرًا لأن قلة الانتخابات دليل على عدم الديقمراطية وكثرتها إرهاق.

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيكون لديه دفعة حقيقية لاستكمال البرنامج الاقتصادي بعد التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنه كلما نجحت مصر في طريقها كلما زاد الإرهاب.

وأوضح «الفقي» أن نسب المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مهمّة، إلا أنها تختلف دائمًا عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح السيسي لابد أن يبدأ بشكل كبير بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.