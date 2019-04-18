كرم جبر: القوات المسلحة طوق الإنقاذ للوطن في كل الأوقات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه ثبت على مدار التاريخ أن الجيش المصري طوق الإنقاذ للوطن في كل وقت وزمان.
وتابع جبر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه منذ ثورة 23 يوليو أنقذ البلاد، ثم احداث الأمن المركزي وأحداث 25 يناير حيث أنقذ الجيش البلد من الانهيار.
وأضاف أن الدول التي تنهار هي من تفرط في جيوشها والدول التي تحافظ على أمنها واستقرارها هي الدول التي تحافظ على جيوشها.
وأشار إلى أنه مع انهيار الجيش العراقي انهارت الدولة العراقية والجيش الليبي أيضا انهارت الدولة الليبية، مؤكدًا أن الجيش المصري حافظ على عدم انهيار الدولة المصرية مع قوته وتماسكه.
واستطرد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الأشرار دائما ما يحاولون الوقيعة بين الجيش والشعب من خلال ترديد مصطلح «العسكر»، موضحا أن ذلك المصطلح مأخوذ أبان فترة احتلال الجيش الإنجليزي لمصر حيث كان المصريون يهاجمون الجيش الإنجليزي ويقولون يسقط العسكر في دلالة إلى إسقاط الإنجليز.
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