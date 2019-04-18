شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تكرم 231 طالبًا من المتفوقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، الطلاب المتفوقين خلال الحفل السنوى الذي أقيم بحرم الجامعة للعام الأكاديمى 2018 -2019، البالغ عددهم 231 طالباً بالسنوات الدراسية المختلفة بكليات الجامعة، منهم 189 طالبا شاركوا في تنظيم فعاليات أعمال أنشطة الجامعة المتنوعة، إضافة إلى 42 طالبا من المتفوقين دراسيا.

وبحسب بيان، الأربعاء، أشاد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالطلاب المبادرين بالمشاركة في دعم ومساندة الجامعة في أنشطتها المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يغرس في نفوسهم الانتماء إلى الجامعة ومن ثم للوطن ويرسخ لديهم حب العمل التطوعي.

وسلم «منصور» دروع الجامعة للطلاب المتفوقين ممن حصلوا على أعلى المراكز الأكاديمية في مختلف السنوات الدراسية بكليات الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، الهندسة المعمارية والمدنية، الهندسة المعلوماتية، هندسة علوم المواد، هندسة تكنولوجيا الإعلام، تكنولوجيا الإدارة، العلوم التطبيقية والفنون، الحقوق والدراسات القانونية، تقديرا وتشجيعا لهم لتفوقهم الدراسى، مشيراً إلى أن المنحة المقدمة للطلاب تتيح لهم فرصة السفر إلى مقر الجامعة بألمانيا للتسجيل في أحد البرامج الدراسية التي يتم الإعلان عنها سنوياً، أو الالتحاق بإحدى ورش العمل العلمية التدريبية هناك لصقل قدراتهم.