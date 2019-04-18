شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصري يلتقي قيادات المجلس العسكري الانتقالي بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وفد مصري رفيع المستوى، مبعوثا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعددًا من كبار المسؤولين.

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ووصل الوفد المصري إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، للوقوف على تطورات الأوضاع الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق، وللتأكيد على دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر الدائم على دعم وتعزيز الاستقرار بالسودان .

وأبلغ الوفد قيادات المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا، للسودان الشقيق، مؤكدين حرص القاهرة على تعزيز الاستقرار والسلام بالسودان خلال هذه الفترة .

وعلى ضوء اهتمام مصر ومتابعتها عن كثب للأوضاع بالسودان الشقيق، فقد بحث الوفد المصري مع القيادة السودانية الحالية سبل الدعم التي يمكن توفيرها، وكذا سبل حلحلة الموقف الراهن بالسودان.