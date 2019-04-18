شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى برلين وقنصليتا هامبورج وفرانكفورت تنتهى من استعدادات الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر فى برلين، أن السفارة المصرية لدى المانيا أنهت كافة استعداداتها لاستقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك اعتباراً من الجمعة 19 أبريل ولمدة ثلاثة أيام تمتد على مدار يومى السبت 20 أبريل والأحد 21 أبريل 2019 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأشار عبد العاطى، إلى أن السفارة المصرية فى ألمانيا قامت بالتنسيق مع القنصليتين العامتين فى هامبورج وفرانكفورت بالتواصل مع أعضاء الجالية المصرية فى ألمانيا لحثهم على المشاركة فى هذا الاستحقاق الهام وممارسة حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم.

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وأضاف السفير المصرى فى برلين، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللوجستية والأمنية من أجل توفير المناخ المناسب لإتمام عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بشكل سهل وسلس ودون أى مشاكل وبما يكفل السرية للناخب بالإدلاء بصوته، موضحاً أنه تم إخطار السلطات الألمانية المعنية لتوفير التأمين الكامل على مقار اللجان الفرعية فى ألمانيا ومحيطها. كما تم التأكد من تجهيز المقرات الثلاث التى سيتم فيها ادلاء الناخبين بأصواتهم وتوفير كافة التسهيلات المطلوبة وتخصيص أماكن انتظار لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن توفير مكان خاص للاقتراع لضمان توافر الخصوصية والسرية.

وأوضح عبد العاطى، أن المواطنين المصريين المقيمين فى ألمانيا مدعوون للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء بمقار اللجان الفرعية فى برلين وهامبورج وفرانكفورت خلال الأيام والتوقيتات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وأنه على الناخبين الحضور شخصياً ولن يعتد فى اثبات الشخصية إلا بأصل بطاقة الرقم القومى حتى ولو لم تكن سارية أو بأصل جواز السفر المميكن سارى الصلاحية والثابت به الرقم القومى.

واختتم السفير المصرى ببرلين تصريحاته بالتأكيد على التنسيق والتواصل المستمر بين السفارة المصرية فى برلين والقنصليتين العامتين فى فرانكفورت وهامبورج من ناحية ووزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات من ناحية اخرى لتنفيذ كافة التعليمات ذات الصِّلة والتى اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سلامة ونزاهة عملية التصويت.