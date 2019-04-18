شكرا لقرائتكم خبر عن موديز ترفع تصنيفها الائتمانى لمصر إلى (B2) مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت وكالة موديز تصنيفها الائتمانى لمصر إلى (B2) ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد فى مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى.
وأكدj إنها ترفع تصنيفاتها لإصدارات الديون الطويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (B2) من (B3).
وأشارت إلى أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعكس توقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد فى مؤشرات المالية العامة للبلاد.
وأوضحت أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعكس قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل على الرغم من متطلبات كبيرة لمجمل الاقتراض.
كانت هذه تفاصيل خبر موديز ترفع تصنيفها الائتمانى لمصر إلى (B2) مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.