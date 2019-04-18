شكرا لقرائتكم خبر عن موديز ترفع تصنيفها الائتمانى لمصر إلى (‭B2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت وكالة موديز تصنيفها الائتمانى لمصر إلى (B2) ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد فى مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى.

وأكدj إنها ترفع تصنيفاتها لإصدارات الديون الطويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (B2) من (B3).

وأشارت إلى أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعكس توقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد فى مؤشرات المالية العامة للبلاد.

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وأوضحت أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعكس قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل على الرغم من متطلبات كبيرة لمجمل الاقتراض.