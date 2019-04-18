شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 18-4-2019 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

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القاهرة 14 24

شبين الكوم 13 23

طنطا 13 23

دمنهور 13 22

الإسكندرية 14 21

بلطيم 14 21

مطروح 14 23

السلوم 13 22

سيوة 12 26

بورسعيد 14 21

دمياط 14 20

الزقازيق 13 23

الإسماعيلية 13 23

السويس 12 23

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 14 25

نخل 10 21

نويبع 15 26

طابا 12 24

كاترين 06 20

الطور 16 26

شرم الشيخ 18 29

الغردقة 18 27

مرسى علم 20 28

الفيوم 14 25

بني سويف 14 25

المنيا 12 26

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

قنا 15 28

الأقصر 16 29

أسوان 17 30

أبوسمبل 19 30

الوادي الجديد 17 30

شلاتين 22 27

أبو رماد 23 26

حلايب 22 26

راس حدربة 22 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 36

المدينة 18 35

الرياض 23 37

المنامة 25 33

أبوظبي 26 38

الدوحة 26 34

الكويت 20 31

دمشق 05 19

بيروت 14 19

عمان 04 16

القدس 07 15

غزة 15 19

بغداد 14 26

مسقط 25 30

صنعاء 12 25

الخرطوم 25 42

طرابلس 14 23

تونس 13 22

الجزائر 17 21

الرباط 12 22

نواكشوط 19 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 13

إسطنبول 06 14

إسلام آباد 16 21

نيودلهي 19 29

جاكرتا 25 32

بكين 16 28

كوالالمبور 24 33

طوكيو 12 20

أثينا 09 17

روما 07 20

باريس 10 19

مدريد 07 20

برلين 06 16

لندن 09 16

مونتريال 03 12

موسكو 00 09

نيويورك 13 24

واشنطن 12 20