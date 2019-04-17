انت الان تتابع الزناتي: عرض «الأشفور باشا» على مسرح الصحفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حسين الزناتي

أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، أن مسرح النقابة يشهد غدا الخميس، عرض مسرحية "الأشفور باشا"من تأليف وإخراج الفنان يس الضوى وبطولة الفنان جلال العشري. وأوضح السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين في تصريحات صحفية له، اليوم، أن المسرحية سيتم عرضها بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم والجمهور لمدة 5 أيام من الخميس وحتى الاثنين المقبل، وذلك بالتعاون مع فرقة السامر المسرحية التابعة لهيئة قصور الثقافة.

وقال الزناتي، إن أبطال عرض المسرحية هم الفنانين نهال أحمد، دينا مجدى ، إيهاب عز العرب، محمد النبوى، وفاء زكريا، جمال يوسف، منى عبد الستار، أحمد الأسد، محب محمد، أمير فيصل، وكلمات الأغانى تأليف الفنان يس الضوى، موسيقى وألحان أحمد خلف، توزيع موسيقى محمد الكاشف، ديكور وملابس أحمد الأسد، أداء حركى

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