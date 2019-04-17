الزناتي: عرض «الأشفور باشا» على مسرح الصحفيين

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حسين الزناتي
أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، أن مسرح النقابة يشهد غدا الخميس، عرض مسرحية "الأشفور باشا"من تأليف وإخراج الفنان يس الضوى وبطولة الفنان جلال العشري. وأوضح السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين في تصريحات صحفية له، اليوم، أن المسرحية سيتم عرضها بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم والجمهور لمدة 5 أيام من الخميس وحتى الاثنين المقبل، وذلك بالتعاون مع فرقة السامر المسرحية التابعة لهيئة قصور الثقافة.
وقال الزناتي، إن أبطال عرض المسرحية هم الفنانين نهال أحمد، دينا مجدى ، إيهاب عز العرب، محمد النبوى، وفاء زكريا، جمال يوسف، منى عبد الستار، أحمد الأسد، محب محمد، أمير فيصل، وكلمات الأغانى تأليف الفنان يس الضوى، موسيقى وألحان أحمد خلف، توزيع موسيقى محمد الكاشف، ديكور وملابس أحمد الأسد، أداء حركى
وقال الزناتي، إن أبطال عرض المسرحية هم الفنانين نهال أحمد، دينا مجدى ، إيهاب عز العرب، محمد النبوى، وفاء زكريا، جمال يوسف، منى عبد الستار، أحمد الأسد، محب محمد، أمير فيصل، وكلمات الأغانى تأليف الفنان يس الضوى، موسيقى وألحان أحمد خلف، توزيع موسيقى محمد الكاشف، ديكور وملابس أحمد الأسد، أداء حركى محمد عشرى، مخرج مساعد محمود بغدادي ،مساعد مخرج محمود شوقى، تنفيذ الإخراج محمد الهادى.
وكانت نقابة الصحفيين اختتمت على مسرحها، مسرحية "عبور وانتصار"، من تأليف وإخراج محمد الخولي.
وكانت النقابة قد أطلقت العرض المسرحي، الخميس الماضي، بحضور حسين الزناتي عضو مجلس النقابة، وبالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم والجمهور، وذلك في إطار احتفالات أعياد تحرير سيناء هذا الشهر، ومساهمة من نقابة الصحفيين في تقديم الأعمال الوطنية ودورها التنويري
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