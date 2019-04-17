انت الان تتابع السيسى يوجه بالانتهاء من إجراءات التأمين الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، في إطار حرص الدولة على بدء مرحلة جديدة من تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لكل المواطنين بجودة عالية وفقاً للمعايير الدولية مع ضمان استدامة تلك الخدمات سواء من حيث الجودة وثبات التدفقات التمويلية اللازمة وجاهزية القدرات والأطقم البشرية والمنشآت الصحية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والصحة والسكان والاتصالات، ومحافظ بورسعيد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الاجتماع تناول متابعة ومراجعة الإجراءات والخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظة بورسعيد.وأضاف المتحدث أن وزيرة الصحة والسكان استعرضت خلال الاجتماع الموقف بشأن المحاور المختلفة لتنفيذ

Advertisements