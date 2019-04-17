شكرا لقرائتكم خبر عن 100 رحلة عمرة تنتظر المشاركين في الاستفتاء بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت أحدى الجمعيات الكبري بالوادي الجديد عن رصد 100 رحلة عمرة مجانية للناخبين المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ حيث يتم اختيار الفائزين بالعمرة من بين العديد ممن ادلوا بأصواتهم في مختلف اللجان الانتخابية بالوادي الجديد.
وأكد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان، الأربعاء، ضرورة قيام كافة المؤسسات بدورها في حث المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، وتحريك الدافع الوطني والقومي لديهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء تطبيقاً للدستور ولإعلاء دولة المؤسسات واحترام القانون.
والتقى المحافظ مساء الأربعاء بممثلي القيادات الشعبية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات، وذلك للوقوف على جميع الاستعدادات قبل إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة من 20 حتى 22 أبريل الجاري.
وأوضح المحافظ أنه تم اتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة بكافة القطاعات لإجراء الاستحقاق الدستوري المقرر.
وأشار خلال اللقاء بحرص الدولة واهتمامها بالوادي الجديد وذلك بإقامتها العديد من المشروعات القومية التي من خلالها وفرت فرص عمل حقيقية للشباب، وساهمت في رفع مستوى المعيشة لدى المواطن.
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