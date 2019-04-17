شكرا لقرائتكم خبر عن القرية الفرعونية تقيم احتفالية لتتويج ملكة جمال الحجاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم القرية الفرعونية احتفالا بمناسبة مرور 35 عامًا على تأسيسها، السبت، ٢٧ أبريل من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة، لتتويج ملكة جمال الحجاب، حيث تقيمها آية محمود للعام الرابع على التوالي.

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ويشارك في المسابقة 108 فتاة، من كافة محافظات مصر، وقد تم تنقية المتقدمات إلى 10 فقط، وتم اختيار جنة يحيى، لتكون ملكة جمال الحجاب هذا العام، بالإضافة إلى وصيفتين أخريين.

وقالت راندا الشيخ، مدير العلاقات العامة والإعلام، إن القرية ستقيم احتفالية فرعونية كبيرة بهذه المناسبة، تبدأ من القناة الأسطورية التي تضم العديد من الملوك الذين كان لهم أثر كبير في مصر القديمة، وصولا لمعبدالقرية الفرعونية لتبدأ مراسم تتويج الملكة بالتاج الفرعوني، حيث سيكون في استقبال الفائزات الملك وكاهن المعبدومجموعة من الفتيات والشبان، ثم يتم تقديم رقصة فرعونية من الفتيات، على أن يتم حمل الملكة في مشهد فرعوني مبهر؛ لتبدأ مراسم استلام المنصب وتتويجها بجائزة هذا العام، في حضور عدد كبير من زوار القرية.

يذكر أن جميع الفتيات سيقمن بارتداء الإكسسوارات الفرعونية، ثم يقوم الأستاذ مجدي الزيات مدير عام القرية، بتقديم دروع القرية إلى الملكة المتوجة والفائزات العشرة، بالإضافة إلى القائمين على الحفلة وأعضاء لجنة التحكيم.