شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدعو للتصويت في الاستفتاء: شارك وعبر عن رأيك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن إدخال تعديلات على الدستور «أمر طبيعي»، ويجب أن يكون لك رأي فعال ولا وجود للكسل.

وأضاف البابا تواضروس خلال العظة الأسبوعية بالإسكندرية، أن الدستور اللي اتعمل من 5 سنين اتعمل بسرعة لأن البلد كان فيها ضياع، ولما يجي تعديل بعد 5 سنين ليه لأ؟!، لما يجي التعديل للأفضل قول رأيك، التعديلات اتناقشت في البرلمان والحوار المجتمعي».

وتابع البابا تواضروس، لا يصح أن يكون هناك شخص كسولاً بحجة عدم الإفادة، لأن ذلك يعد إحباط، فيجب على الجميع المشاركة، لأن التعديلات الدستورية شىء جيد، مشيراً إلى أن الدستور أبو القوانين.

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وأكد أن مجموعة داخل البرلمان قدمت افتراح بتعديل بعض المواد شىء طبيعى الدستور يحتاج إلى تعديل، وحث البابا تواضروس المواطنين على المشاركة، قائلا:«كل حاجة على أرض الوطن لازم يبقى فيها مشاركة».

وأكد بابا الإسكندرية على «أن أكبر نعمة هي نعمة الاستقرار في مصر، وعلى الشباب ألا يسيروا في طريق الإحباط، فلابد من المشاركة مهما كان الرأي بشأن التعديلات الدستورية».

وأضاف البابا تواضروس: «أنا لا أشتغلت في السياسة، ولكن أدعو الشباب للمشاركة في الأحزاب، ولكن الكنيسة لا تتدخل في السياسة».

وقال البابا تواضروس الثاني للشباب: «شارك وعبر عن رأيك وهذا حقك، وأوعي تسمع لروح الإحباط، وأنا بتحدث من موقع المسئولية بقولكم شاركوا شوفوا البلاد المحيطة بينا مثل سوريا وكنائسها وأبنائها وليبيا».