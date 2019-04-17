شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت الديهي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة على الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرض الإعلامي نشأت الديهي، لوعكة صحية مفاجئة لم يستطع على إثرها من استكمال حلقة برنامجه «بالورقة والقلم». Advertisements واضطر «الديهي»، خلال عرض الحلقة من الخروج لفاصل إعلاني، ولكنه لم يتمكن من استكمال الحلقة مرة أخرى. يذكر أن برنامج بالورقة والقلم يعرض للإعلامي نشأت الديهي من السبت إلى الأربعاء في الساعة السادسة مساء على قناة TeN.

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