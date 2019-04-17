شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرية المصري»: 14 فئة مستفيدة من التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور مجدي علام، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، أن هناك 14 فئة ستستفيد من التعديلات الدستورية، نافيًا ما يتردد عن أن التعديلات الدستورية معدة سلفا ومعلبة للشعب المصري مؤكدًا أن التعديلات تستهدف مصلحة الشعب المصري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه حزب الحرية المصري، بمجمع دمنهور الثقافي لدعم التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن تلك الفئات يأتي على رأسها الفلاحون والعمال والمرأة والشباب.
وطالب الدكتور محمد قطب، أمين الشؤون القانونية وعضو الهيئة العليا والمشرف العام للحزب بالبحيرة، المؤيدون والمعارضون للتعديلات الدستورية بالمشاركة في الاستفتاء على اختلاف وجهات نظرهم للتعبير عن رأيهم في هذا الاستحقاق السياسي الذي تشهده البلاد.
وعبر العقيد ابراهيم أبوشادي أمين عام الحزب بالبحيرة، عن شكره وتقديره لمجلس النواب لدوره في صياغة التعديلات الدستورية التي ستجني ثمارها في كافة المجالات وخاصة الاقتصاد الذي سينمو وينتعش خلال السنوات المقبلة.
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