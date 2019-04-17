شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة السابق يوضح أهمية إنشاء «أعلى للهيئات القضائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن تعديل المادة 185 الخاصة بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، يقصد به وجود مجلس أعلى يتولى إدارة المصالح القومية العليا للهيئات القضائية المستقلة، ويمنع عملية الانفصال في أداءها، ويوجد تعاون كبير بينها في أداء رسالتها.

وأضاف «الجمل»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن الإرهاب جريمة تهدد أمن وسلامة المجتمع، مشيرًا إلى أنه طالب بوضع مادة في الدستور تنص على حظر أي تصرفات أو أفعال أو أقوال تتعلق بأهداف الإرهاب، بما يعيد الامن والأمان للمصريين.