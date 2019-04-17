شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يحثّ المواطنين على المشاركة في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، خلال لقاء جماهيري بشأن التعديلات الدستورية وأهمية مشاركة المرأة الإيجابية في الاستفتاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، أهمية المشاركة الشعبية «انزل.. شارك» وإبداء كل مواطن برأيه في التصويت على التعديلات الدستورية، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في كافة المجالات، والحفاظ على الاستقرار، لمزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة والمجتمع عامة.

ودعا محافظ أسيوط كل فئات المجتمع إلى النزول لمقار الاقتراع واللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم خلال أيام الاستحقاق 20، 21، 22 أبريل الجاري، كحق أساسي كفله الدستور والقانون، واتخاذ القرار الذي يكون في صالح المواطن والدولة.

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وبدأ اللقاء الذي نظم بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص، بالسلام الجمهوري، ثم الاستماع لآيات من الذكر الحكيم، وأعقبه عرض فيديو لعدد من الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، وبحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، ونبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومنار كامل، مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، ومروة كدواني، مقرر المجلس القومي للمرأة بفرع أسيوط، والشيخ على أبوالحسن، رئيس بيت العائلة المصرية، والشيخ سيد عبدالعزيز، أمين بيت العائلة المصرية، والقمص بطرس، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة والعشرات من المواطنين.

وأشار «نور الدين» خلال اللقاء الجماهيري إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمحافظات الصعيد وهو ما يظهر جلياً في المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة في كافة القطاعات بكافة مراكز المحافظة فضلاً عن الدعم المالي الإضافي الذي سيتم ضخه في الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال الفترة الماضية وذلك لتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030.

وقالت منار كامل: «إن هذا اللقاء الجماهيري جاء بالتنسيق بين المحافظة والمجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص، وبناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية»، مشيرة إلى أهمية المشاركة في الاستفتاء والتعريف بالتعديلات الدستورية للحفاظ على المكتسبات التي تمت خلال الفترة الماضية.

واستعرضت مروة كدواني الخطوات الإجرائية التي تمت لطلب تعديل الدستور من مجلس النواب وجلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة وصولاً إلى إعلان وشرح لمواد الدستور قبل وبعد التعديل المقترح مطالبة المرأة بالمشاركة في الاستفتاء لتثبت كعادتها أنها في المقدمة خلال بناء مستقبل الوطن.