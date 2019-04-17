شكرا لقرائتكم خبر عن سفير باكستان يسلّم باحثين جوائز عن قضية كشمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع سفير باكستان في القاهرة، مشتاق على شاه، جوائز للفائزين في المسابقة الثقافية التي نظمها قسم اللغة الأردية بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بالتعاون مع السفارة الباكستانية بالقاهرة بين طلاب وأساتذة اللغة والأدب الأردي.

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وشملت المسابقة محورين: مقال بعنوان «كشمير جنة الله على الأرض: الشعب والأرض» والمحور الثانى لوحات فنية ورسومات عن كشمير.

وقال السفير إن كشمير وفلسطين هما اثنان من قضايا العالم الإسلامى المحورية طوال السبعين عاما الماضية وأعرب عن شكره لمنظمى ندوة الأزهر عن القضيتين.

وألقى المتحدثون في الندوة كلمات توضح دور الأدب في القاء الضوء على قضيتى فلسطين وكشمير. وشارك في المسابقة اكثر من 70 طالب من اقسام اللغة الأردية بالجامعات المصرية قدموا مقالات ولوحات فنية عن كشمير وبحثتها لجنة المسابقة المتخصصة باشراف الدكتور ابراهيم محمد ابراهيم من جامعة الأزهر.