شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يوزع أجهزة عرائس وشهادات أمان على الأسر الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط؛ أجهزة عرائس وشهادات أمان على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، تنفيذاً لمبادرة «حياة كريمة» وذلك ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة الموافق 18 أبريل من كل عام بمناسبة تصدي أهالي قرية بني عدي بمنفلوط للحملة الفرنسية عام 1799م.

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جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل، النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، ونبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، ومروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، ومحمد فراج مدير مؤسسة مصر الخير بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والمواطنين والأسر الأولى بالرعاية.

حيث قام المحافظ بتوزيع 10 شهادات أمان مقدمة من المجلس القومي للمرأة بأسيوط على الأسر الأولى الرعاية والمرأة المعيلة فضلاً عن تسليمه 50 جهاز عروسة ومستلزمات المنزل لعرائس من قرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط مقدمة من مؤسسة مصر الخير وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وأشاد المحافظ بما يقدمه المجتمع المدني من خدمات مختلفة للمواطنين بكافة قرى ونجوع المحافظة مؤكداً على أهمية المشاركة المجتمعية، فضلاً عن تضافر الجهود بين المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات للمواطنين وتطويرها في كافة المجالات والقطاعات خاصة في المشروعات التنموية على أرض المحافظة والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وخلق فرص عمل حقيقية وتفتح آفاق التنمية والبناء، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة أي معوقات قد تواجهه هذه المؤسسات في تطوير الخدمات والمساهمة في تقديم حياة كريمة للمواطنين خاصة بمحافظات الصعيد.