شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: التعديلات الدستورية مبادرة شعبية.. ومستعدون لهذا العرس الديمقراطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن التعديلات الدستورية هي مبادرة شعبية نابعة من الشعب المصري، وكلها تستهدف الصالح العام لمواصلة مسيرة العطاء، مشيراً إلى أن المشاركة في عملية الإستفتاء واجب وطني ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج.

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جاء ذلك مؤتمرين شعبيين عقدا بقريتى الوسطانية وسيدة غازى بمركز كفر الدوار، للتوعية بالتعديلات الدستورية والحث على النزول والمشاركة في الإستفتاء على تلك التعديلات، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد مرزوق، رئيس مدينة كفر الدوار وأعضاء مجلس النواب.

وأكد المحافظ على أن المحافظة على أهب الاستعداد لهذا العرس الديمقراطى داعيا المواطنين بوحده الصف وتكاتف الجهود من أجل تحقيق أعلى نسبة مشاركة في الإدلاء بالأصوات، مشيرا إلى أهمية تلك التعديلات من أجل تثبيت دعائم الدولة، واستكمال المشروعات العملاقة لتنطلق مصر إلى المستقبل على أساس سليمة.

وشدد المحافظ على أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية، وأن العالم ينتظر مشاركتنا ليرى مدى وعى المواطنين، لافتاً إلى دور الجهاز التنفيذي، والذي يقع على عاتقه تسهيل الإجراءات وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم.