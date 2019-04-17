شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة في الإسكندرية تزامنًا مع وصول البابا تواضروس لحضور لقاء الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الشوارع المؤدية والمحيطة بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية إجراءات أمنية مشددة حيث تم غلق شارع كنيسة الأقباط بالحواجز الحديدية ومنع دخول السيارات وكذا شارع النبي دانيال والسماح فقط بالدخول لحاملي الصليب ومن يحملون بطاقة هوية وذلك تزامنا مع وصول البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مقر الكنيسة في الاسكندرية مساء الأربعاء.

Advertisements

وبدأت في السابعة من مساء اليوم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، فعاليات لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني مع شباب الإسكندرية الذين يمثلون ١٠٢ كنيسة قلطية ارثوذكسية.

كان في استقبال البابا لدى وصوله مقر البطريركية الأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومن قيادات المحافظة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية.

ويشارك في اللقاء الذي تنظمه الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية، شباب كنائس القطاعات الرعوية الأربعة بالإسكندرية.