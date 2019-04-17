شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية» ودير مارمينا يحتفلان باليوم العالمي للتراث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل منطقة آثار الإسكندرية (قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية)، بالتعاون مع دير القديس مارمينا العجائبي، بالكينج مريوط غرب الإسكندرية، غدًا الخميس، بيوم التراث العالمي، من خلال جولة ميدانية لمنطقة الكنائس وقبر القديس مارمينا العجائبي.

ويرأس الخبير الأثري محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، وفدًا يضم أثريين وصحفيين ومهتمين بالتراث السكندري لزيارة منطقة الكنائس وقبر القديس مارمينا العجائبي، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتراث، والذي يوافق يوم ١٨ أبريل من كل عام.

وفي سياق متصل، تفتح متاحف الإسكندرية أبوابها للجمهور بالمجان، غدا، الخميس، تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتراث.