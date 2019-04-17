شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يلتقي عددًا من المواطنين ويستمع لطلباتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، التي كان منها طلب إحدى المواطنات بمساعدة مالية وإجراء عملية جراحية لها لظروفها الصعبة.

ورداً على ذلك كلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، بتوفير مساعدة مالية لها، واجراء الفحوصات الطبية والعملية الجراحية ورعايتها، وحول طلب أحد المواطنين، بتوفير وظيفة، أمر محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق مع القوى العاملة لتوفير فرصة عمل له بالقطاع الخاص.

وحول طلب إحدى المواطنات معاش شهرى، ورداً على ذلك كلف المحافظ السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بفحص طلب المواطنة ببرنامج تكافل وكرامة، كما ناقش المحافظ عدد من طلبات وشكاوى المواطنين وايجاد الحلول العاجلة لها بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً على فتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتحسين الخدمات لهم.