شكرا لقرائتكم خبر عن «السجيني»: جلسات مناقشة التعديلات الدستورية مدعاة لفخر المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد السجيني أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان عرض خريطة التعديلات الدستورية في 6 جلسات حوار بموضوعية يفتخر بها المؤيد والمعارض.

وأضاف «السجيني» خلال حواره في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أن البعض كان يتوقع إن المواد المراد تعديها لا نقاش فيها وهذا غير صحيح، مؤكدا أنه تم عمل جلسات رئيسية للمناقشة والجميع أبدى ملاحظات لكثير من المسائل وكان هناك موضوعية في الحوار.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام نقلت كل ما يطرح في البرلمان ووسائل التواصل الاجتماعي والشارع المصري بشكل ممتاز.