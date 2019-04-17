شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب بيحب مصر»: الدستور ليس قرآنًا.. ويتطور مع ظروف البلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ليلى مقلد، مؤسس مبادرة شباب بيحب مصر لدعم التعديلات الدستورية، أن التعديلات الدستورية تزيد وعي وثقافة الشباب.

وأضافت «مقلد»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة أعطت لذوي الاحتياجات الخاصة فرصة عظيمة جدًا عندما جعلت من يمثلهم في البرلمان.

وأوضح أن دستور 2014 وضع في ظروف استثنائية، مؤكدة أن الدستور ليس قرآنًا، ويسير ويتطور مع تطور البلد والظروف.