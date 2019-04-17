شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب «مصر الثورة»: التاريخ سيسجل مدى انتماء البرلمان الحالي لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب مصر الثورة، إن التعديلات الدستورية حصاد مجموعة من الخطوات تمت من قبل، بدأت من تقديم المقترح من قبل خمس أعضاء مجلس النواب.

وأكد «أبوالعطا»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الأربعاء، أن التاريخ سيسجل مدى انتماء مجلس النواب الحالي لبلده ووطنه.

وأوضح أن التعديلات الدستورية الحالية جائت لإنقاذ مصر، واستمرار مسيرة البناء والتنمية، متابعًا: «نحتاج إلى استكمال المشوار، ومدة الرئاسة 4 سنوات كانت تظلم الرئيس الحالي».