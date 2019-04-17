شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى الإمارات: إجراءات لتسهيل عملية الاستفتاء على تعديل الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير شريف البديوي، سفير مصر بالإمارات، إن السفارة بدأت بعدد من الإجراءات المعنية بتسهيل عملية الاستفتاء على الدستور يوم الجمعة القادمة، موضحًا أن أماكن التصويت للمصريين بالإمارات في السفارة في أبوظبي والقنصلية في دبي.

وأضاف «البديوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه تم التواصل من التجمعات الموجودة في الإمارات لتشجيع أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بصوتهم والمشاركة في الاستفتاء.

وذكر أن المستندات المطلوبة هي جواز السفر والرقم القومي، وأن الجالية المصرية في الإمارات من أكبر الجاليات الموجودة في الخليج.