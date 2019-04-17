شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يزور البابا تواضروس ويستعرض ملامح مشروع المونوريل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، بمقر البطريركية بالإسكندرية، الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.
وبحسب بيان، يأتي استقبال البابا لمحافظ الإسكندرية على هامش لقائه بشباب الإسكندرية الذي تنظمه الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية.
وخلال اللقاء عرض قنصوة ملامح بعض المشروعات التنموية بالمحافظة وأهمها مشروع المونوريل «الترام المعلق» الذي سيحدث طفرة بقطاع النقل بالإسكندرية.
حضر اللقاء أعضاء المجمع المقدس، مسئولو القطاعات الرعوية الأربعة بالإسكندرية، وهم الأنبا بافلي قطاع المنتزة والأنبا إيلاريون قطاع غرب والأنبا هرمينا قطاع شرق والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.
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