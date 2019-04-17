شكرا لقرائتكم خبر عن أول لجنة للاستفتاء علي التعديلات الدستورية بشرق العوينات‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة أنهت استعداداتها لعملية الاستفتاء على الدستور التي تجري السبت المقبل ولمدة 3 أيام، موضحًا أنه تم تجهيز مقار اللجان العامة والفرعية وغرف العمليات الرئيسية والفرعية.

وأشار «الزملوط» في بيان، الأربعاء، إلى أن المحافظة نجحت في افتتاح لجنة انتخابية لأول مرة بمنطقة شرق العوينات توفيرا للوقت والجهد على أهالي المنطقة للانتقال إلى اللجان المتواجدة على مسافات بعيدة.

وأكد «الزملوط» أنه تم التشديد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين أمام اللجان بتوفير مظلات ومياه للشرب ومقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل إجراءات الوافدين من خارج المحافظة لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة.