شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الشرق الأوسط بلندن: إيران تدرّب مقاتلي حزب الله في فنزويلا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «ايران، حزب الله، وفنزويلا.. ما الذي يجري؟» نظم منتدى الشرق الأوسط في لندن ندوة بإحدى قاعات جامعة «ريجنتس لندن» بوسط العاصمة البريطانية، تحدث خلالها كل من البروفيسور «ماجنوس نوريل» الخبير في شؤون الجماعات المسلحة والارهاب بالشرق الاوسط، والصحفية «أنيكا هيرنروس» المتخصصة في شؤون الشرق الاوسط، وأدار الندوة المحلل السياسي والاقتصادي باباك إماميان.

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وناقشت الندوة علاقة النظام الإيراني بحزب الله والدعم الذي توفره إيران له من خلال إقامة مراكز لتدريب مقاتلي حزب الله على أراضي فنزويلا، وكذلك الدعم المالي الذي يتلقاه حزب الله من النظام الإيراني، ويستخدمه في أعمال تخريبية بالمنطقة العربية، وتنفيذه عمليات تخدم الأجندة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

حضر الندوة لفيف من الدبلوماسيين والباحثين والإعلاميين والخبراء الاستراتيجيين البريطانيين والعرب والمهتمين بالشأن الإيراني والفنزويلي، ومن بين الحضور الدكتور هاني خضر، المستشار السياسي بالسفارة المصرية في لندن، نيابة عن السفير طارق عادل، سفير مصر لدى بريطانيا، كما حضر المحلل السياسي «جوناثان باريس» الباحث بجامعة باكينجهام، العضو السابق بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، كما حضر الكاتب الصحفي البارز عادل درويش، والدكتور جلال اسماعيل رئيس جمعية الجالية المصرية في بريطانيا، والباحث السويدي «ايريك ايريكسون» والباحث الفنزويلي «آرتورو زافاتي»، كما حضرت مندوبة عن الرئيس الفنزويلي الجديد خوان غوايدو، والمرشحة لتولى سفارة بلادها بالمملكة المتحدة قريبًا، إضافة إلى الوفود الإعلامية التي غطت الحدث من قنوات سكاي نيوز عربية، وتليفزيون الغد وقناة الإخبارية السعودية.

وتعد هذه هي أولى ندوات «منتدى الشرق الاوسط في لندن» الذي بدأ نشاطه البحثي منذ عدة أشهر.

ندوة منتدى الشرق الأوسط في لندن

ندوة منتدى الشرق الأوسط في لندن

ندوة منتدى الشرق الأوسط في لندن

ندوة منتدى الشرق الأوسط في لندن