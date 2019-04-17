شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مصر للطيران الجديدة «الأحلام 2» تقلع من أمريكا فى طريقها للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقعلت مساء اليوم الأربعاء، طائرة مصر للطيران الثانية من طراز البوينج "B787-9" المعروفة باسم الديمرلاينزر أو طائرة الأحلام ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج، في طريقها الي مطار القاهرة الدولي من مدينة سياتل الأمريكية، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، من المقرر أن تصل صباح غدا الخميس .

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ويشار إلى أن طراز البوينج "B787-9" يتسع الى 309 مقاعد، وينقسم إلى 30 مقعدا لدرجة رجال الأعمال و279 مقعدًا بالدرجة السياحية، مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة.

وكانت شركة بوينج، جنظمت جولة تفقدية لوفد مصر للطيران بمصنع إيڤيريت التابع للشركة بهدف الاطلاع على خطوات تصنيع الطائرات وطلائها، ويعد المصنع أكبر منشأة لتصنيع الطائرات العريضة على مستوى العالم، وهو متخصص في إنتاج طرازات البوينج "B747 ،B767"، وعائلة الدريملاينر، وأحدث طرازات الشركة مؤخرًا وهو "B777X"، وذلك على هامش استلام الوفد للطائرة الثانية الجديدة طراز البوينج "B787-9" .