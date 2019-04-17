شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: لا أهتز أمام الأكاذيب ضدى وأعمل أمام الله بأمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الله اختار كهنته للخدمة لا للكلام على السوشيال ميديا، وذلك رد على أحد الشباب حول الهجوم عليه على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن هناك شائعات وأكاذيب ومش معقول اترك الخدمة لمتابعة الشائعات والأكاذيب ولكن العمل بأمانة أمام الله هو الأهم مضيفًا: لا نهتز أمام أى الأكاذيب وأعمل أمام الله بأمانة".

جاء ذلك خلال زيارته إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية لترؤس لقاء الشباب وسط حضور كبير من الشباب وعدد الآباء الكهنة، مشيرًا إلى أهمية زيارة المبتعدين عن الكنيسة والعمل على نجاح الخدمة.

وقام مينا مكرم بالترجمة باللغة الإشارة إلى الصم والبكم بحضور عدد كبير من الشباب والأنبا ايلاريون والانيا هرمينا والأنبا بافلى رؤساء قطاعات شرق وغرب والمنتزة بالإسكندرية والأب أبرام أميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية ومجمع كهنة الإسكندرية.

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وتضمن اللقاء حفل ترحيبى بالبابا تضمن إلقاء أبيات الشعر وكورال للترانيم وبعض مواهب الشباب، حيث أثنى البابا تواضروس على ما قدمه الشباب وأشاد بمواهبهم وبخدمات الكنيسة من خدمة المغتربين والمدمنين والفقراء وخدمة الكشافة.