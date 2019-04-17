شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 10 مساء.. الحكومة توافق على توفيق أوضاع 111 كنيسة ومبنى خدميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة2016، المنعقدة بتاريخ 7/4/2019 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمبانى لـ 111كنيسة ومبنى خدمى، منها 69كنيسة و42 مبنى خدمى، ليصل إجمالى عدد الكنائس والمبانى الخدمية التى تمت الموافقة على تقين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 894 كنيسة ومبنى خدمياً تابعا.

الحكومة توافق على توفيق أوضاع 111كنيسة ومبنى خدمى

وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة2016، المنعقدة بتاريخ 7/4/2019 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمبانى لـ 111كنيسة ومبنى خدمى، منها 69كنيسة و42 مبنى خدمى، ليصل إجمالى عدد الكنائس والمبانى الخدمية التى تمت الموافقة على تقين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 894 كنيسة ومبنى خدمياً تابعا.

نقابة البيطريين: لم نسجل وجود إصابة بـ"أنفلونزا الكلاب" بين البشر فى مصر

قال الدكتور الحسينى محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه فى الفترة الأخيرة تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعى أخباراً عن مرض الأنفلونزا الذى تنقله الكلاب للمواطن المصرى والمسمى "إنفلونزا الكلاب".

البابا تواضروس يحذر الشباب من السوشيال ميديا: "أوعى حد يلعب فى مخك"

حذر البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، الشباب من الانجراف نحو كل ماينشر على السوشيال ميديا، موجهًا رسالة لكل شاب: "أوعى حد يلعب فى مخك"، مؤكدًا أن الشائعات التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى من شأنها أن تؤثر على الحالة النفسية والصحية للشباب.

"نعم للتعديلات الدستورية" فى استطلاع CNN رغم الصياغة المُوجهة سياسيا

رغم الصياغة الموجهة والمنحازة سياسيا فى استطلاع CNN الأمريكية حول التعديلات الدستورية ، فاجأ أغلبية المصوتين القناة بالتصويت بـ"نعم "على الاستفتاء الذى طرحته على موقعها باللغة العربية ، و صوت 50% من عدد المشاركين الذين بلغوا 105 آلاف على الصيغة غير المهنية التى وضعتها القناة " هل توافق على بقاء السيسي فى الحكم حتى عام 2030" ، فيما أدلى 43% من المشاركين بـ "لا"

سفير مصر بالجزائر: مستعدون لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

قال السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، إن السفارة أتمت استعداداتها للاستفتاء على تعديل الدستور المقرر إجراؤه أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري.

سفارة مصر فى فيينا تدعو الجالية للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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دعت السفارة المصرية فى فيينا برئاسة السفير عمر عامر، أبناء الجالية إلى الحرص على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

الحكومة: غرفة عمليات مركزية لمتابعة استفتاء التعديلات الدستورية

تبدأ غرفة العمليات المركزية للحكومة فى تفعيل عملها خلال الساعات القليلة القادمة لمتابعة عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفد مصرى يلتقى قيادات المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان

التقى وفد مصرى رفيع المستوى، مبعوثا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعددا من كبار المسؤولين.

المجلس العسكرى بالسودان يعقد اجتماعه الأول فى القصر الجمهورى بالخرطوم

عقد المجلس العسكري الانتقالى بالسودان، اليوم الأربعاء فى القصر الجمهورى بالخرطوم، اجتماعه الأول برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس.

"التعليم" تعلن ضوابط امتحانات مايو للصف الأول الثانوى

أصدر الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، خطابًا موجهًا إلى المديريات التعليمية بشأن الإجراءات الخاصة بالاختبارات الإلكترونية للصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018/2019، وذلك في ضوء توجيهات وتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

مستندات.. ننشر قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة لعملية الاستفتاء

حصل ”الخليج 365” على عدد من القرارات التى أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتنظم عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.