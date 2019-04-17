شكرا لقرائتكم خبر عن شعبان عبدالرحيم ومصطفى كامل يحييان مؤتمرا جماهريا بمنطقة بين السرايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم والمطرب الشعبى مصطفى كامل وفرقتهما الموسيقية فى المؤتمر الجماهيرى الذى يعقده النائب عبد الرحيم على فى منطقة بين السرايات للدعوة للمشاركة فى التعديلات الدستورية، وقام المطربان بتقديم وصلة غنائية خلال فعاليات المؤتمر الجماهيرى، والأغانى الوطنية، كما حرصا على دعوة المواطنين فى المشاركة بالاستفتاء على التعديلات يوم السبت المصرية.

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وشارك عدد كبير من المواطنين لحضور المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى ينظمه النائب عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، اليوم الأربعاء بنادى بين السرايات، لمناقشة التعديلات الدستورية والحث على المشاركة فيها.

وحرص المواطنون على ترديد الأغانى الوطنية ورفع أعلام مصر، معبرين عن تأييدهم للتعديلات الدستورية والمشاركة القوية فى الاستفتاء يوم السبت المقبل حتى يوم الاثنين.